Сярата е десетият най-разпространен елемент във Вселената и един от ключовите градивни елементи за планетите, звездите и самия живот. Предишни наблюдения обаче постоянно са откривали много по-малко сяра в молекулярна форма, отколкото би трябвало да има – мистерия, която отдавна озадачава астрохимиците.

Според interestingengineering.com, международен екип от изследователи сега предполага, че липсващата сяра не е изчезнала, а по-скоро се крие в междузвездния лед. Изследването, публикувано в списание Nature, предполага, че в студа на Космоса серните атоми могат да се свързват помежду си, за да образуват две „стабилни конфигурации“ на повърхността на ледени прахови зърна. Едната е октасулфурната корона, пръстен от осем серни атома. Другата е полисулфан, верига от серни атоми, свързани с водородни атоми. Тези образувания са способни да улавят сярата в твърдо състояние в леда, което обяснява защо е трудно да се открие с конвенционални измервания в газова фаза.

Освен това, молекулярната структура на сярата постоянно се променя. Елементът не поддържа постоянна форма, преминавайки между конфигурации като корона и верига. В резултат на това, високата нестабилност на серните връзки ги прави трудни за откриване с помощта на стандартни методи, използвани в телескопи като James Webb.

Въпреки това, благодарение на откритието на екипа на стабилни форми на сяра в леда, астрономите вече имат ясен план за бъдещи изследвания. По-специално, проучването предполага, че вероятно съществува резервоар на сяра в тези ледени региони на междузвездното пространство. Астрономите вече могат да използват мощни радиотелескопи, за да фокусират изследванията си върху региони на образуване на звезди. В тези високоенергийни среди се очаква ледените молекули да сублимират, преминавайки от твърдо състояние в газообразно, потенциално освобождавайки задържаната сяра в откриваеми форми.