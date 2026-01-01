В продължение на десетилетия пластмасовите бутилки за вода се рекламираха като върховен символ на безопасност и удобство – често обозначавани като „чисти“ и „природни“. Нови научни изследвания обаче разкриват обезпокоителна реалност: същите тези бутилки може да отделят милиарди нанопластмасови частици с всяка глътка – микроскопични елементи, достатъчно малки, за да проникнат в кръвния поток и потенциално да нарушат функционирането на множество органи.

Съвременни тестове показват, че един литър бутилирана вода може да съдържа приблизително 240 000 пластмасови частици, като около 90% от тях са нанопластмаси, съобщава “Далас Експрес”, цитирайки изследване на Колумбийския университет.

Тези частици често произхождат от самата бутилка, капачката или дори от процесите на филтрация по време на производството. Миниатюрният им размер позволява да преминават през чревните бариери и лесно да се разпространяват в целия организъм.

Преглед от 2025 г., публикуван от Националната медицинска библиотека, подчертава нарастващите доказателства, че микро- и нанопластмасите могат да увеличат сърдечносъдовите рискове чрез възпаление, оксидативен стрес и натрупване в сърдечната тъкан и кръвоносните съдове.

Последващо изследване разглежда как тези частици бързо нарушават клетъчните процеси в различни органи, което повдига въпроси за дългосрочното въздействие при ежедневна консумация на вода.

„Далас експрес“ съобщава, че високите температури ускоряват разграждането на пластмасовите бутилки, освобождавайки микропластмаси, които при попадане в кръвта могат да повишат кръвното налягане.

На фона на нарастващите опасения относно качеството на водата, изпълнителният директор на компанията за водна филтрация NECOA Кевин Шим, която започва дейността си във Фриско, а по-късно се разширява до Остин, заявява пред „Далас експрес“, че дългогодишният имидж на бутилираната вода като символ на чистота се разпада.

„В продължение на десетилетия пластмасовата бутилка се представяше като златен стандарт за чистота, но днес виждаме, че тя е основен фактор както за финансовата, така и за общественото здраве. Когато се има предвид, че бутилираната вода може да струва до 2000 пъти повече от чешмяната, американците на практика плащат висока цена за удобството на пластмасата. Истинската ‘скрита цена’ обаче е въздействието на нанопластмасите върху здравето“, посочва Шим.

„Иронията е, че именно контейнерът, създаден да предпазва водата, често се оказва източникът на замърсяване.“, допълва той.