"Speak Now (Taylor's Version)"за втора поредна седмица със 121 000 продадени албумни единици, съобщи изданието на сайта си.Предишните преиздадени албуми на звездата "Fearless" и "Red" бяха начело на класацията само през първата седмица след излизането на пазара.За втора поредна седмица Тейлър Суифт. Преди седмица тя стана първият жив изпълнител с подобно постижение. Към преработената версия на "Speak Now", се присъединяват "Midnights" на четвърто място, "Lover" - на шесто и "Folklore" на 10-о място.Конкуренцията е малка, защото миналата седмицаНа второ място в албумната класация на "Билборд" остава кънтри певецът Морган Уолън със 105 000 продадени еквивалентни единици от "One Thing at a Time". Той зaема и петото място с хитовия си албум "Dangerous: The Double Album". Трети е мексиканският рапър Песо Плума с "Genesis".