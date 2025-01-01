В американския свят на татуировките набира скорост нова практика – все повече хора избират да се татуират под пълна упойка. Това, което до скоро звучеше като ексцентрична прищявка, вече се превръща в услуга, предлагана от специализирани студиа, работещи рамо до рамо с лекарски кабинети и сертифицирани анестезиолози.

За мнозина тази тенденция е мечтано решение – възможност да получат големи и сложни татуировки, без да изпитат дори минимална болка. Така болезнените часове под иглата се заменят с няколко часа в изкуствен сън, а клиентът се събужда с напълно готово произведение върху кожата си.

Луксозно изживяване за най-богатите

Едно от най-популярните места за подобни услуги е студиото Sedation Ink в Маями, което приема клиенти, готови да платят хиляди долари за маратонски сесии под упойка. Всичко се извършва под наблюдението на медицински специалисти, а условията наподобяват операционна зала, комбинирана с арт салон. Така татуировките се превръщат в част от един елитарен ритуал, достъпен само за най-богатите.

Болката – неизменна част от татуировката?

Тази нова практика обаче предизвиква остри спорове в общността. За мнозина татуисти болката е съществена част от самото изкуство.

„Единственото, което свързва всички татуировки – независимо от стила, размера или мястото – е болката. Ако я махнете, какво остава? Нищо, освен това, че сте платили и сте поспали,“ казва татуистът Дейв О’Конър от Канада.

Той и други пуристи смятат, че болката е своеобразен „обред на преминаване“, който придава допълнително значение на всяка рисунка върху тялото.

„Логична еволюция“ или комерсиален каприз?

От другата страна са защитниците на новата тенденция. Според известния татуист Ромео Лакост от Лос Анджелис работата с пациент под упойка е естествена стъпка напред – тя позволява повече прецизност, по-малко движение и по-бързо изпълнение.

„Манията по стария начин на правене на нещата ще изчезне. Манталитетът, че трябва да „заслужиш болката си“, просто няма да оцелее,“ смята Лакост.

Рискове и тъмна страна на модата

Въпреки луксозната обвивка, упойката не е безрискова. През януари бразилски инфлуенсър почина след сърдечен арест по време на подобна процедура. Медицинските експерти подчертават, че макар и рядък, рискът е реален и затова е необходим строг надзор – от наличието на квалифициран анестезиолог до хирургическо оборудване и застраховка.

Процедурата преди самата татуировка често включва медицински преглед и одобрение от лекар, както при козметична операция. Цената, сложната логистика и ограниченото предлагане правят тези татуировки по-скоро белег на статус, отколкото на спонтанен акт.

Промяна в смисъла на татуировката?

На обществено ниво нормализирането на татуировките под упойка поставя въпроса за същността на изкуството. Може ли татуировката да остане символ на трансформация, ако болката – елемент, който винаги е бил част от процеса – бъде премахната?

Дали това е бъдещето на татуирането или просто скъпа прищявка на богатите – времето ще покаже. Но едно е сигурно: дебатът около болката, смисъла и комерсиализацията на татуировките тепърва ще се задълбочава.