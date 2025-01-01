Сателитни изображения от Земната обсерватория на НАСА разкриха нов остров в Националния парк "Глейшър Бей" в Аляска, съобщи агенция "Фокус". Проу Ноб - малка планина, която преди е била заобиколена от ледника Алсек, сега е остров с площ от приблизително пет квадратни километра в новообразуваното езеро Алсек. Това се е случило, когато ледникът се е стопил и се е отдръпнал, оставяйки планината изолирана в средата на новообразуваното езеро Алсек, предаде Travel Tomorrow.

Две сателитни снимки, едната заснета на 5 юли 1984 г., а другата на 6 август 2025 г., показват трансформацията в забележителни детайли. Разделянето е станало между 13 юли 2025 г. и 6 август 2025 г. Според Маури Пелто, глациолог от колежа "Никълс", и двата ръкава на ледника Алсек са се отдръпнали с повече от 5 километра от 1984 г., когато ледникът е бил забелязан за първи път.

Появата на новия остров поражда безпокойство относно скоростта, с която се топят ледниците. "Глобалната тенденция за отдръпване и изчезване на ледниците поради антропогенния климат е огромна криза“, каза Джейсън Брайнър, професор по геология в университета в Бъфало.

От 1984 г. до наши дни езерото Алсек се е разширило значително, нараствайки от 45 на 74 квадратни километра в пряк резултат от топенето на околния ледник. Разширяването на езерото се подхранва не само от топящият се лед, но и от близките проглациални езера като Харлекин и Гранд Плато. Този растеж е скорошен феномен, тъй като ледникът Алсек е бил свързан със северната част на ледника Гранд Плато приблизително до 1999 г.

Според Министерството на земеделието на САЩ ледниците в Аляска се топят с обезпокоителна скорост, два пъти по-бързо в сравнение с темпото в периода между 1960 и 2004 г.

"Често имаме усещането, че ледниците са наистина статични неща“, заяви Кия Ривърман, глациолог в Държавния университет на Орегон: "Те са почти като живи, разпадащи се същества, които се променят по малко всеки ден“.