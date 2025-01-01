Рядко ще видите дюли на щанда в магазина, дори и на пазарите, макар есента да е сезонът на този прекрасен и издръжлив плод.

Дюлята е изключително полезен плод, но често недооценяван. Има богат хранителен състав. Съдържа витамини: C, B1, B2, B3, B6, Е, минерали: калий, калций, магнезий, желязо, мед, цинк, фосфор, фибри, които подпомагат храносмилането и антиоксиданти.

iStock

Плодът с красивия есенен цвят има редица ползи за здравето: подсилва имунната система, високото съдържание на витамин C и антиоксиданти помага на организма да се бори с инфекции, настинки и вируси. Подпомага сърдечно-съдовата система, намалява „лошия“ холестерол, а благодарение на съдържащият се калий, подпомага контрола на кръвното налягане.

И още:

Подобрява храносмилането, а пектинът и фибрите регулират дейността на червата, предотвратяват запек и подобряват чревната микрофлора.

Чай или сироп от дюли се използва при гастрити, киселини и стомашни болки.

Има антиоксидантно и противовъзпалително действие. Полифенолите неутрализират свободните радикали, забавят стареенето на клетките и намаляват риска от хронични заболявания.

Подпомага дихателната система. Сироп от дюли или варени дюли облекчават кашлица, болки в гърлото и бронхити.

Подобрява състоянието на кожата. Витамин C и антиоксидантите подпомагат синтеза на колаген и заздравяването на кожата.

Кога да сложим киселото зеле, за да стане готово за Коледа

Златният плод също може да бъде полезен при бременност. Под формата на сок или компот намалява гаденето и осигурява важни витамини и минерали. Помага и при анемия, защото съдържа желязо и мед, които подпомагат образуването на червени кръвни клетки.

Плодът съдържа вещества, които влияят положително на нервната система.

Най-добре е да се консумира сурова, макар да е твърда.