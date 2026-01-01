Актрисата Рая Пеева съобщи, че е бременна. В излъчения на Велики четвъртък епизод от предаването Hell’s Kitchen жената до Явор Бахаров обясни, че е емоциите ѝ напоследък се дължат на факта, че очаква дете от него.

Тя визира напрежението от преди няколко епизода между нея и съотборничката ѝ - актрисата Диана Димитрова.

Тази вечер Пеева отказа да се включи в една от битките, като помоли точката да отиде служебно при другия отбор. На въпроса на шеф Виктор Ангелов какво налага това, тя каза: „Бременна съм. Затова ми става лошо от миризми, затова и така бързо се изнервям“.

„Ще ставам майка и съм малко емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров. Простете за емоциите досега, но те са били от мен и от коремчето, защото сготвихме с Явор най-хубавото нещо“, разказа през смях и сълзи актрисата.

През юни 2024 г. актрисата сподели в откровено интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо, че вече иска да стане майка.

„Много искам да стана майка. Вече ни е време за това да имаме детенце“, разкри тя, като добави, че иска да се види и като булка, но Бахаров намирал това за „стари разбирания“.

