„Кошмар“ (Nightmare) - кратък текст на Реймънд Чандлър, е открит наскоро сред документите на личната асистентка на писателя – Жан Вундер-Дейвис, които бяха продадени миналата година чрез аукционната къща Doyle, съобщи АП. Сред останалите вещи, продадени на търга, са пишещата машина Olivetti Studio 44 от 1953 г., непубликувани чернови на ранни романи и двустранен списък с 46 неща, които Чандлър мрази – сред тях: „разговори за голф“ и „романи за хора, които не могат да си изкарват прехраната“, пише АП.

Разказът, публикуван тази седмица в списание The Strand, описва автора на "Сбогом, моя красавице", "Дългото сбогуване" и други шедьоври на криминалната проза, който идва на себе си „някъде“ в затвора за убийство, което не помни да е извършил. Обстановката включва двама непознати съкилийници, бременна жена на име Елза и пиано в ъгъла, на което трябва да се свири легнал – но само след „девет часа вечерта“.

Главният редактор на The Strand Magazine, Андрю Ф. Гъли, купува „Кошмар“ на търг, но отказва да разкрие платената сума. В настоящото издание на списанието той описва текста като перфектен пример за способността на Чандлър „да каже толкова много с толкова малко“. Според него „Кошмар“ вероятно е написан в началото на 50-те години, преди смъртта на съпругата на Чандлър – Сиси, която авторът споменава в бележка под линия. Сиси Паскал Чандлър умира през 1954 г., пет години преди смъртта на самия писател.

Изследователят на творчеството на Чандлър – Том Уилямс, автор на биографията от 2013 г. Mysterious Something in the Light: The Life of Raymond Chandler, поставя „Кошмар“ в специална категория от иронични, странни и спонтанни бележки, които авторът е оставял за Вундер-Дейвис. „Чандлър обичаше да твърди, че успехът му с криминалните разкази е дошъл лесно, и е казвал на приятел, че първият му разказ – "Изнудвачите не стрелят’ – е бил приет веднага“, казва Уилямс в имейл до АП. „Но тази бележка намеква, че може би е бил по-запознат с отказите, отколкото е признавал, и ме кара да се чудя дали митът, който сам създава около успеха си, е цялата истина. Отхвърляли ли са го в криминалните списания? Или говори за откази от по-ранен етап от кариерата си? Невъзможно е да се каже, но определено ми се иска да разбера повече“, допълва още Уилямс.