Супермоделът Джиджи Хадид сподели подробности за романтичната си връзка с актьора Брадли Купър в априлския брой на Vogue за 2025 г., пише Edna.bg . В интервюто, публикувано във вторник, 29-годишната звезда разказа как се е запознала с 50-годишния актьор, както и как двамата поддържат връзката си извън светлините на прожекторите.

Хадид разкри, че срещата им не е била благодарение на общия им приятел Леонардо ди Каприо, както мнозина спекулираха. Двамата се запознали на детско парти в заден двор, организирано от техен общ приятел. Това случайно запознанство се превърнало в нещо повече, като Джиджи признава, че Брадли е внесъл нова светлина в живота ѝ.

Lifelong Eagles fan Bradley Cooper and girlfriend Gigi Hadid cheered as the team won their playoff game against the LA Rams on in Philly on Sunday. 💚🦅🏈 (🎥: tiktok/@myboybraids) pic.twitter.com/Y1eg0MA2WC — Entertainment Tonight (@etnow) January 21, 2025

„Брадли ме върна към театъра и това е нещо толкова прекрасно“, споделя тя, описвайки връзката им като „много романтична и щастлива“.

Моделът подчертава, че като публични личности двамата са изправени пред предизвикателства, когато става въпрос за личния им живот. „Искаш да изживееш нормални срещи, но дори за приятелите ми, които не са известни, това е трудно. Къде отиваш? Просто започваш да говориш с хората?“, размишлява Хадид. Тя добавя, че иска да вярва, че хората около нея ще запазят дискретност, но в крайна сметка не може да бъде сигурна в това.

Gigi Hadid Gets Candid About Her Romance With Bradley Cooper, Reveals How They Met



• Hadid reveals Cooper encourages her acting aspirations and has…

Джиджи също така споделя, че Брадли се е появил в живота ѝ в точния момент. „Вярвам, че трябва да стигнеш до момент, в който знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка. И да намериш човек, който също е на етап от живота си, в който знае какво иска и заслужава. И двамата работим поотделно върху себе си, за да бъдем възможно най-добрите партньори един за друг“.

Хадид не крие възхищението си от Купър, като подчертава, че го уважава не само като творец, но и като човек, който ѝ дава подкрепа и вяра. „Чувствам се истинскиa късметлийка“, признава тя.

Слуховете за романса между двамата започнаха през октомври 2023 г., когато бяха забелязани на вечеря в популярен италиански ресторант в Ню Йорк. Връзката им бе официално потвърдена през януари 2024 г., когато се появиха хванати за ръце в Лондон.

Alerta casalzão pelas ruas de New York! Gigi Hadid e Bradley Cooper foram flagrados saindo do apartamento da modelo, nesta terça-feira (27). O casal, que está junto desde outubro de 2023, estava indo tomar café da manhã. Imagina se ele leva a Gigi como acompanhante no Oscar? Vai… pic.twitter.com/C4kVgqHAhT — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 27, 2024

В интервюто Джиджи говори и за отглеждането на 4-годишната си дъщеря Кай, която имат с бившия си партньор Зейн Малик. Тя разкрива, че с певеца внимателно планират графика си, за да осигурят най-доброто за детето си. „Зейн и аз планираме графика си за месеци напред. Това не означава, че понякога не променяме нещо, но си помагаме и се подкрепяме взаимно“, споделя тя.

Gigi Hadid and her daughter, Khai, on the set of the British Vogue March 2024 Cover pic.twitter.com/REwCKnSiNm — m (@minipinkjodie) February 8, 2024

Хадид и Малик бяха заедно от 2015 до 2021 г., когато се разделиха след конфликт между певеца и майката на Джиджи – Йоланда Хадид. Въпреки това, двамата продължават да поддържат добри отношения в името на дъщеря си.

Въпреки натиска на обществото, Джиджи Хадид и Брадли Купър успяват да запазят романтиката си далеч от медийния шум и да се наслаждават на връзката си по свой собствен начин.