Бразилската порномоделка Андреса Урах смята, че най-добрият любовник в кариерата ѝ е бил футболистът Кристиано Роналдо, съобщава National World.

В интервю за телевизионното предаване De Frente com Blogueirinha, Урах каза, че се е запознала с Роналдо през 2013 г. в Мадрид. Той ѝ е платил за секс. „Беше хубаво, беше запомнящ се момент, той е най-добрият в света. Всички знаят, че по-късно сме се скарали, но това е в миналото. Продължи само няколко часа. Беше наистина хубаво“, разказва моделката.

Урах многократно е говорила за срещата си с Роналдо. Самият футболист отрича, че някога е имал нещо общо с нея. Той нарича историите на порно модела „чиста фантазия и фалшивост“.