Пет стила обувки, популярни през 70-те години на миналия век, ще се завърнат на мода през есента на 2025 г. Съответният материал е публикуван от Vogue.

И така, през предстоящия сезон ще бъдат актуални белите ботуши, които според журналисти са били хит в миналото. По-специално, те са били комбинирани с панталони палацо, блейзъри и шапки с пера.

Например, подобен вид през 70-те години е демонстрирала мексиканската актриса и модел Мария Феликс. Известно е, че в момента тези продукти са предпочитани от американската актриса и певица Сабрина Карпентър.

Модни ще бъдат и велурени ботуши с различна височина, ботуши в каубойски стил и ботуши „слоуши“ (с широки спуснати валове, които образуват гънки). В списъка са включени и ботуши с квадратен връх, популяризирани от англо-френската актриса и певица Джейн Бъркин.