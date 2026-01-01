Кейт Мидълтън победи принц Уилям в приятелско състезание по кърлинг – и го направи в пола, съобщи Пийпъл.

На 20 януари принцът и принцесата на Уелс се изправиха един срещу друг в кърлинг в Националната академия по кърлинг в Стърлинг, Шотландия.

Guliver/Getty Images

Академията по кърлинг беше първото събитие на кралската двойка по време на тяхното посещение в Шотландия – пътуване, което направиха, за да подчертаят наследствените традиции на страната, които продължават да свързват общностите.

И принц Уилям, и принцеса Кейт пробваха уменията си в хвърлянето на камъни – или тласкането на кърлинг камъни – по време на тренировъчен кръг. Принцът на Уелс се справи по-гладко от съпругата си и коментира по време на състезателния кръг, че съотборниците му „почистват леда на максимум“.

Guliver/Getty Images

Когато обаче дойде редът на принцеса Кейт, тя изпълни опита си перфектно, а съотборниците ѝ осигуриха победата.