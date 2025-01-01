Една по-малко позната картина на Фрида Кало, известна с провокативните си автопортрети, ще бъде предложена на търг в аукционната къща "Сотбис", като се очаква продажбата да постави нов ценови рекорд, съобщава АП.

С първоначална оценка на стойност между 40 и 60 милиона щатски долара El sueño (La cama) – „Сънят (Леглото)”, може да надмине настоящия рекорд за най-скъпо продадено произведение от жена художник. В момента той е 44,4 милиона долара, платени през 2014 г. в "Сотбис" за Jimson Weed/White Flower No. 1 на Джорджия О’Кийф.

Най-високата цена на търг за творба на Кало до момента е 34,9 милиона долара, платени през 2021 г. за „Диего и аз“, изобразяваща художничката и съпруга ѝ Диего Ривера. Смята се, че нейни картини са били продавани на още по-високи цени при частни сделки.

„Това не е просто едно от най-значимите произведения на Кало, но и едно от малкото, които се намират извън Мексико и не са част от музейна колекция“, казва Джулиан Дос, ръководител на отдел „Импресионизъм и модерно изкуство“ за региона на Америка в "Сотбис", цитиран от АП.

Фрида Кало изобразява ярко и безмилостно себе си и събитията от живота си, който претърпява драматична промяна след автобусна катастрофа на 18-годишна възраст. Тя започва да рисува, докато е прикована към леглото, претърпява множество болезнени операции на гръбначния стълб и таза и носи гипсови корсети до смъртта си на 47-годишна възраст през 1954 г.

Картината El sueño (La cama), нарисувана през 1940 г., показва художничката, обвита в лози, лежаща в легло, плаващо в бледосиньо небе. На балдахина лежи скелет, обвит с динамит и държащ букет цветя. Дос описва творбата като психологически автопортрет на художничката в разцвета на творческите й сили.

Картината е била изложена публично за последно в края на 90-те години и сега ще бъде звездата на търга на над 100 сюрреалистични произведения от художници като Салвадор Дали, Рене Магрит, Макс Ернст и Доротея Танинг. Колекцията е частна, а самоличността на собственика не е разкрита.

Кало отхвърля за себе си определението „сюрреалист“, но според Дос нейната „фиксация върху съзнанието“ и използването на свръхестествени образи я поставят категорично в тази категория.

Картината на Кало ще бъде изложена в "Сотбис" в Лондон до вторник (23 септември), след което ще направи обиколка в Абу Даби, Хонконг и Париж преди големия търг в Ню Йорк на 8 ноември, допълват от АП.