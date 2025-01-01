Емоционален и пълен с обрати тест за съвместимост определи кои двойки ще са на големия финал в „Диви и красиви“, който предстои тази събота от 21:00 ч. по NOVA. Джулия и Николай, Ванеса и Стефан и Ренета и Асен са партньорите, които доказаха, че престоят им в Палата на любовта е имал съдбовно значение. Те отговориха на поредица от въпроси, които потвърдиха, че помежду им има хармония. Елвира и Радослав не успяха да се справят с това предизвикателство и отпаднаха от любовната надпревара.

Последният ден в романтичното риалити беше наситен с много емоции за участниците. Водещата Маги Томова им беше подготвила специална изненада – по време на обяда им извън имението на любовта те се срещнаха с най-близките си роднини. Това им даде възможност не само да се насладят на тяхната компания, но и да ги запознаят с избраниците си. Тази среща окрили всички преди последния тест за съвместимост.

Двойките се събраха на последната церемония за сезона, за да преминат през тест, които е изцяло базиран на това доколко се познават. Десет верни отговора на въпроси, свързани с личността на партньора, гарантираха класиране на финала. Къде са родени? Кой е най-щастливият момент в живота им? и Коя е любимата им храна? бяха само част от въпросите, а първи с тях се справиха Джулия и Николай, последвани от Асен и Ренета. Последното място грабнаха Ванеса и Стефан. Елвира и Радослав си тръгнаха с обещанието, че ще опитат да изградят отношенията си извън романтичното риалити.

На какъв етап са връзките на всички двойки? Останали ли са заедно след края на формата? Зародила ли се е истинска любов и коя от тях зрителите на NOVA са избрали за победител?

