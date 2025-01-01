Учени от Института по електроника на Българската академия на науките (БАН) разработиха устройство, наречено анализатор на забавящо поле, което се използва за провеждане на експерименти за постигане на управляем термоядрен синтез. Устройството е инсталирано на токамак във Франция и с него са постигнати за първи път резултати, които ще предизвикат промени в моделирането на физичните процеси, съобщиха от института.

Изследвания от измерването на йонната температура в дивертора на токамак WEST бяха представени по време на 24-ото издание на Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии. Д-р Йерней Ковачич от Университета в Любляна обяви резултатите от работата на мeждународния екип, включващ учени от четири европейски държави - България, Франция, Чехия и Словения.

В лекцията си пред участниците във форума той разказа за научния пробив на изследователите, измерили йонната температура в дивертора на токамак WEST. Екипът е доказал, че температурата на йоните е няколко пъти по-висока от тази на електроните. Винаги при моделни пресмятания се е предполагало, че тези температури са равни, резултатът ще доведе до големи промени при моделирането на реалните физични процеси. Основната цел на провежданите експерименти е да се постигне управляем термоядрен синтез, който е един от най-перспективните бъдещи енергийни източници, поясняват от Института по електроника на БАН.

Международната школа по вакуумни, електронни и йонни технологии се състоя от 15 до 19 септември в Созопол. Организатори на събитието бяха Институтът по електроника на БАН и Нидерландският институт за фундаментални изследвания в енергетика в Айндховен. Във форума участваха 112 учени от Великобритания, България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Чехия и Япония. В школата се включиха и тридесет и трима млади учени, и студенти. Сред представените теми беше и производството на графен и приложението му в така наречените умни стъкла. Постигнатите резултати са обещаващи за масовото производство на висококачествени стъклопакети за бита и автомобилната индустрия.

През октомври 2024 г. 90 изследователи от 15 държави на три континента участваха в Международната конференция и школа по квантова електроника "Лазерна физика и приложения", която се състоя тогава в Равда. Форумът се организира от Института по електроника на БАН на всеки две години.