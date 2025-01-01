Германското правителство обяви днес назначаването на 36 длъжностни лица в арбитражен съд, който да разгледа дела за връщането на произведения на изкуството, откраднати от нацисти, предаде ДПА.

Министърът на културата Волфрам Ваймер каза, че съдът ще бъде ръководен съвместно от Елизабет Щайнер – бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, и Петер Мюлер – бивш съдия в германския Конституционен съд и член на Християндемократическия съюз.

Назначенията са последната стъпка в съставянето на съда, каза Ваймер. Институцията ще работи по случаите на стотици хиляди произведения на изкуството, откраднати по време на нацисткия режим от 1933 г. до 1945 г. или продадени под натиск, добави той. Според изчисленията става дума за 600 000 творби.

Съгласно "Принципите от Вашингтон за изкуство, конфискувано от нацистите", които са подкрепени от Германия, бившите собственици и техните наследници са насърчавани да предявяват искове по въпроса с цел да намерят "справедливо и честно решение".

На практика това се оказва труден процес и германските парламенти на федерално и провинциално ниво се съгласиха по-рано тази година да създадат арбитражен съд.

Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, приветства избора на юристи.

"Тази институция ще взима бъдещите си решения с професионализъм и сериозно отношение", каза Шустер.

Решенията по-рано бяха взимани от консултативен съвет, който изискваше и двете страни да подадат заявление до него, докато новият арбитражен съд ще приема и едностранни молби от наследници.

Шустер призова следващата стъпка да бъде за приемане на закон за възстановяване на имоти, пари, произведения на изкуството или други активи на техния законен собственик, когато те са били неправомерно отнети.