53-годишен мъж, 53-годишна жена и 26-годишният им син са открити простреляни в джип между село Гълъбово и град Сливница, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът е постъпил в 16:30 ч. днес. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта на тримата.

От МВР съобщиха, че тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейството е изпратило видео до свои близки, в което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са предприети издирвателни действия, при които е посетен техният дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.

При обхода е намерен и лекият автомобил, в който е открито оръжието, с което е извършено деянието. Според информация на БНТ тримата са оставили предсмъртно писмо, от което става ясно, че са стигнали до крайното решение заради тежките здравословни проблеми на жената и младежа.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.