Твърде много време пред екрана може да забави развитието на мозъка и да влоши симптомите на ADHD (разстройство на вниманието и хиперактивността) при децата, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

В днешния свят екраните са навсякъде. Децата ги използват за учене, общуване с приятели и забавление. След пандемията от COVID-19 младите хора прекарват още повече време пред цифрови устройства заради онлайн уроците и ограничените възможности да излизат навън. Въпреки, че екраните могат да са полезни, прекомерната им употреба е свързана с проблеми като лош сън, по-малко физическа активност и поведенчески нарушения.

Един от поведенческите проблеми, който особено тревожи учените, е ADHD. Децата с ADHD често имат проблеми с концентрацията, оставането на място или контролиране на импулсите си.

Множество изследвания са забелязали, че децата, които използват екрани по-често, проявяват по-силни симптоми на ADHD. Но повечето от тези проучвания разглеждали само едно моментно състояние, затова не беше ясно дали времето пред екрана причинява промени в мозъка или симптомите на ADHD в дългосрочен план.

За да разберат по-добре този ефект, група учени в Япония, ръководени от д-р Чиулу Шоу от Университета на Фукуи, са провели голямо изследване, използвайки данни от САЩ.

Те проследили повече от 11 000 деца, започвайки когато те били на 9–10 години. Учените наблюдавали децата в продължение на две години, за да разберат как времето пред екрана може да влияе на растежа на мозъка и симптомите на ADHD.

Резултатите били ясни: децата, които прекарвали повече време пред екрана, имали по-тежки симптоми на ADHD след две години. Това важи дори след като били отчетени симптомите им в началото на изследването. Учените използвали мозъчни скенери и доклади от родителите, за да разберат какво се случва.

Оказало се, че голямото време пред екрана е свързано с по-малък размер на мозъка в някои ключови области. Например децата с повече време пред екрана имали по-малка кора на мозъка — външния слой, който подпомага мисленето, планирането и вземането на решения.

През двете години мозъкът на децата, които използвали екраните повече, не нараствал толкова в някои ключови области, включително тези, които подпомагат разбирането на езика и контролирането на действията. Това предполага, че прекаленото време пред екрана може да забави развитието на мозъка.

Учени също така установили, че по-малкият размер на мозъка обяснява връзката между времето пред екрана и симптомите на ADHD. С други думи, прекаленото време пред екрана може да забави развитието на мозъка, което води до поведение, наподобяващо ADHD.

Тези открития са важни за родители, учители и всички, които се грижат за здравето на децата. Проучването показва, че прекомерното време пред екрана не само влияе на поведението, но и може да промени развитието на мозъка. Затова изследователите препоръчват да се ограничи времето, което децата прекарват пред екрана всеки ден.

Разбирането на ефекта на екраните върху мозъка може да помогне за създаването на по-добри цифрови инструменти и учебни среди, които подпомагат здравословното развитие на децата. Това изследване е важна стъпка към защита на психическото и емоционалното благосъстояние на децата в дигиталния свят.