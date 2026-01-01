На 13 януари – датата на първата публична прожекция на филма на легендарния пионер в киното Васил Гендов „Българан е галант”, българската филмова общност чества своя професионален празник.

В немия черно-бял филм, разказващ за любовните неволи на бонвивана Българан, Васил Гендов е също сценарист и изпълнител на главната роля. Партнира му Мара Липина. Операторът Гаетано заснема филма за 6 дни пред къщата на предприемача Димитър Съселов на ул. „Славянска“ №9 в София. Пред тази къща за първи път се поставя снимачен филмов апарат за български игрален филм. Апаратът е система „Пате“, купен на старо от Будапеща. Сюжетът на филма се върти около любовните неволи на бонвивана Българан. Докато той се разхожда по софийските улици, среща красива млада дама и започва да я ухажва. Опитва се да я впечатли, като й купува цветя. Тя решава да даде добър урок на натрапника и му предлага да я придружи из пазара. Прави покупки и уж, че си е забравила парите - моли Българан да й даде назаем.

Дамата води ухажора си в ресторант и за негова сметка поръчва напитки и закуски. След гощавката натоварва кавалера с пакетите и го повежда към дома си. По пътя среща своя съпруг и му предлага да хванат файтон, като освободят "носача". Двамата потеглят пред смаяния Българан, а за благодарност той получава само една монета. Самият филм не е съхранен на лента до наши дни. Смята се, че е загубен през 40-те години на ХХ век при бомбардировките над София по време на Втората Световна война и са останали едва 1-2 кадъра от него. По повод Деня на българското кино, от 17:30 ч. в Дома на киното в София на 13 януари 2026 г., ще бъде открита изложбата „10 години - 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков“. Събитието отбелязва 10-годишнината на Българско кинообщество със 100 графични рисунки от художничката Ева Тенева-Зайков като илюстрации към нов сборник с кинокритика - „10 години - 100 филма“.