В Световния ден на театъра – 27 март, Народен театър „Иван Вазов“ получи пет отличия от тазгодишната церемония по връчване на Наградите ИКАР 2026 – признание за силния сезон, ярките актьорски постижения и мащабните сценични проекти на първата ни сцена.

Мотото тази година – „Да обичаш на инат“, е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024).

В категорията „Водеща мъжка роля“ наградата получи Пламен Димов за ролята на Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян. Отличие в категорията „Поддържаща мъжка роля“ беше присъдено на Веселин Мезеклиев за ролята на Бащата в „Последна стъпка“ от Йордан Славейков.

Радина Думанян получи „Икар“ за водеща женска роля – за ролята на Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор. Стоян Радев е режисьор на спектакъла в пловдивския драматичен театър „Николай Масалитинов“.

Стоян Радев получи „Икар“ за режисурата на „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор.

Постановката е на пловдивския драматичен театър „Николай Масалитинов“.

„Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор получи „Икар“ за най-добър спектакъл. Постановката е на пловдивския драматичен театър „Николай Масалитинов“.

По-рано тази вечер Стоян Радев получи „Икар“ за режисурата същото представление, а Радина Думанян – за водеща женска роля.

Признание за визуалната среда на спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард донесоха Борис Далчев и Михаела Добрева, отличени в категорията „Сценография и костюмография“ за работата си по постановката на режисьора Боян Крачолов.

Наградата за „Майсторско техническо осъществяване“ беше присъдена на екипа на „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин – спектакъл, който впечатлява със своята прецизна и многопластова сценична реализация.

Със специална награда бе удостоена и Олга Недялкова – главен помощник-режисьор в Народния театър. Тя получи плакет за дългогодишния си принос към майсторско-техническата професионална и безкомпромисна дейност на сцената. Това е първият път в историята на Националните награди ИКАР, в който се връчва подобно отличие.

Още преди церемонията Народният театър имаше силно присъствие и сред номинираните. Ана Пападопулу беше сред претендентите в категорията „Поддържаща женска роля“ за ролята на Теа Ралева в „Хеда Габлер“, а Вяра Табакова – за Майката в „Последна стъпка“. „Последна стъпка“ получи номинация за драматургичен текст, а Боян Крачолов – за режисурата на „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“.

Театърът не е само минало, каза президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите „Икар“ 2026. Тя благодари на Съюза на артистите в България за честта юбилейното събитие да бъде под патронажа на президентската институция.

Чрез вашите лица и вашите роли живеят герои, които учат нас – обикновените простосмъртни, какво е добро и какво е зло в живота, каза държавният глава на артистите.

Заставам тази вечер пред вас с голямо вълнение, продиктувано от голямата ми любов към театъра, от благодарност към всички вас и от самочувствието, че живея във времето, в което живеете и вие, отбеляза още президентът.

Йотова обясни, че когато човек застане от другата страна на сцената, вижда нещо различно – роля, която е запомнил, жест, който му е направил впечатление, реплика, която си спомня или усмивка, която няма да забрави никога.

Искам отнякъде да видя тези шуменски ентусиасти отпреди цели 170 години, които направиха най-трудното – първата стъпка, и започнаха да пишат дългия летопис на българския театър, за да се превърне той не само в част от живота ни, а да бъде част от самите нас, каза държавният глава.

Тя посочи, че оттогава са се променили много неща, но е останала любовта към сцената. Пространство, богато с вдъхновение, с човешко въображение, с много мисъл и с много емоции, посочи президентът Йотова. По думите ѝ, чрез постановките сцената събира различни светове, които отразяват многоликата човешка природа.