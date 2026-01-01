Хорърът с исторически елементи „Грешници“ постави нов рекорд в историята за наградата „Оскар“, след като получи общо 16 номинации, съобщи Американската филмова академия.

Филмът, повлиян от блус естетиката и посветен на сегрегацията в южните щати на САЩ, дело на режисьора Райън Куглър, беше отличен с номинации в почти всички възможни категории, включително и за най-добър филм. Филмите на ужасите традиционно са били пренебрегвани от наградите „Оскар“, но вампирската история на Райън Куглър „Грешници“ влезе в историята, пише Асошиейтед прес.

Следните заглавия са номинирани за наградата „Оскар“ за най-добър филм: „Бугония“, „Ф1“, „Франкенщайн“,„Хамнет“, „Една битка след друга“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“, „Грешници“, „Влакови мечти".

На второ място по брой номинации е „Битка след битка“ с 13, включително за най-добър актьор на Леонардо ди Каприо и поддържащи роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър. И двата водещи филма са продукции на „Уорнър Брос“.

С по девет номинации са „Франкенщайн“, „Върховният Марти“ и „Сантиментална стойност“, докато „Хамнет“ получи осем.

Леонардо ди Каприо и Тимъти Шаламе сред номинираните за „Оскар“ за най-добър актьор:

Тимъти Шаламе – „Мarty Supreme“

Леонардо ди Каприо – „Една битка след друга“

Итън Хоук – „Синя луна“

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“

Вагнер Моура – ​​„Тайният агент“

За най-добра актриса са номинирани Джеси Бъкли („Хамнет“), Роуз Бърн („Ако имах крака, щях да те ритна“), Кейт Хъдсън („Синя песен“), Ренате Рейнсве („Сантиментална стойност“) и Ема Стоун („Бугония“).

Сред претендентите за най-добър режисьор са Пол Томас Андерсън за „One Battle After Another“, Райън Куглър за „Sinners“, Джош Сафди за „Marty Supreme“, Йоаким Триер за „Sentimental Value“ и Клои Жао за „Hamnet“.

В категорията за най-добър международен филм са номинирани „Тайният агент“ (Бразилия), „Това беше просто инцидент“ (Франция), „Сантиментална стойност“ (Норвегия), „Сират“ (Испания) и „Гласът на Хинд Раджаб“ (Тунис).

Тази година наградите „Оскар“ въвеждат нова категория за кастинг. Това вероятно ще помогне на „Грешници“ и „Битка след битка“ да надградят вече впечатляващите си резултати.

Церемонията за връчване на 98-ите награди „Оскар“ ще се проведе на 15 март в театър „Долби“ в Лос Анджелис, като Конан О'Брайън ще се завърне като водещ, допълва още АП.