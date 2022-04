са големите победители, "Джъдс" се качиха отново на сцена, а Келси Балерини превърна изненадващото си заболяване в шоу от дома на церемонията зав понеделник вечер, писа Асошиейтед прес.Ъндърууд и Олдийн спечелиха наградата за видео на годината и за сътрудничество за видео на годината с дуета си "If I Didn't Love You'' на шоуто, в което публиката гласува и почита най-добрите в кънтри музиката. Наградата бе рекордният 25-и трофей за Ъндърууд. "Сигурен съм, че избрах идеалния партньор за тази песен", каза Олдийн.Церемонията за наградите на Телевизията за кънтри музика се възползва по най-добрия начин от отсъствието на сцената, наложило се в последната минута, на едната от водещите на шоуто.даде положителен тест за COVID-19 дни преди шоуто в понеделник вечер, съобщи Асошиейтед прес.

Другият водещ, актьорът Антъни Маки, се появи сам на сцената на концертна зала "Мюнисипал Аудиториъм" в Нашвил, Тенеси след първите изпълнения на "Wild Hearts'' на Кийт Ърбан и на дуета Коул Суиндъл и Лейни Уилсън "Never Say Never''. Шоуто се излъчваше по телевизия Си Би Ес."Зная, че всички очаквате да видите Келси Балерини на сцената тази вечер", каза Маки, известен с ролята си в "Отмъстителите". Той обясни, че както в спорта има резервни играчи, така и на церемонията за наградите има резерви. Той покани на сцената изпълнителят със същите инициали като Балерини - певецът Кейн Браун. Той два пъти досега е бил водещ на шоуто за наградите на Телевизията за кънтри музика и бе сред номинираните за тазгодишните награди.Изпълнителите, които бяха в публиката, предложиха услугите си да помогнат като водещи на доброволни начала, но не бяха поканени на сцената. След това Балерини се появи на голям екран в залата от дома си. Тя се включи от дневната си, облечена във вечерна рокля."Това е обичаен понеделник за мен, вечер в пълния ми блясък, осветлението се дължи на мен и на един голям камион отвън", каза кънтри звездата. По-късно тя се включи с изпълнение на живо на новия си сингъл "Heartfirst'' от двора на къщата си и свири на китара, облечена този път в блестяща мини рокля в ментово зелено. Изображения на бенда ѝ бяха прожектирани на огромна завеса зад певицата.Звездата се появяваше с нов тоалет при всяко включване и завърши вечерта по пижама.Дамите отпредставиха първото си голямо шоу от над две десетилетия. Наоми, на 76 г. и 57-годишната ѝ дъщеря Уинона изпяха превърналата се в класика "Love Can Build a Bridge'' от 90-те години.спечели осмата си награда от Телевизията за кънтри музика за дамско видео на годината за "If I Was a Cowboy''. "Така щастлива съм да съм част от жените в кънтри музиката днес", каза тя.

спечели приза за видео на годината сред мъжете за ''Til You Can't''. Мади енд Тей бяха отличени за видео на най-добра група или дует за "Woman You Got''. Тей Кър, която неотдавна роди преждевременно след тежка бременност, се включи от дома си с бебето на ръце, за да получи наградата."Липсваше ми, липсваше ми толкова много, пиех, защото бях много нервна", каза Мади Фонт на музикалната си партньорка. "Кажи на това момиченце, че го обичам".

На 69 годиниспечели първата си награда от Телевизията за кънтри музика за "Is Anybody Goin' to San Antone?''Звезди на кънтри музиката се изявиха на сцената по време на тричасовото шоу. Кийт Ърбан го откри със сингъла си "Wild Hearts'', последван от дуета "Never Say Never'' на Коул Суиндъл и Лейни Уилсън.

Заболяването на Балерини не бе единственото премеждие за церемонията. Зарадибяха отменени снимките и интервютата на звездите на розовия килим преди церемонията. Последвалият дъжд обаче не успя да откаже Суиндъл и Уилсън от изявата им на сцената на открито, макар че се измокриха до кости.На церемонията пяха