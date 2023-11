3 от 4 оферти в кампанията са с най-ниска цена* за годината за платформата eMAG

78,36% от посещенията идват от мобилни устройства

Най-бързата поръчка е направена за 7 секунди

29,77% от поръчките са платени с карта, с 2,86% повече от 2022 г.

Броят на поръчките, направени през първата минута на кампанията, е 850

След първите 30 минути направените поръчки са на обща стойност 9,7 милиона лева

Златна секунда досега 8:49:34, 98 продукта на обща стойност 6 240,53 лв

започна в 7:06 ч. тази сутрин и интересът на клиентите отново показва, че посетителите на платформата са търсили добри оферти от всички продуктови категории. В началото на кампанията в платформата имаше 37 883 уникални посетители. През първите два часа на търговското събитие всеки клиент е слагал средно по 3,3 продукта в количката си.

Тази година клиентите имат на разположение над 1 000 000 оферти, подходящи за всички нужди, с 3 от 4 оферти на най-ниската цена за годината в платформата eMAG, което онлайн ритейлърът осигурява заедно с хиляди Marketplace търговци на платформата., каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.Тази година клиентите напродължават да предпочитат мобилни устройства за посещения на Black Friday кампанията, а увеличаването на картовите плащания е видима тенденция, която спомага за развитието на отлично изживяване при пазаруване онлайн.От затъмнението на сайта преди началото на кампанията в 23:00 ч. на 16 ноември до нейния старт в 7:06 ч. на 17 ноември в платформата са регистрирани над 170 000 посещения – показателно за нетърпението, с което клиентите на eMAG очакват това събитие.

VivoBook Go 15 E1504FA, AMD Ryzen™ 3 7320U, 15.6", Full HD, RAM 8GB, 256GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, No OS, Mixed Black – предвиденото количество 100 бр. е разпродадено за 1:01 мин.Q7Max Q7M02-00, aspirator & mop, LiDAR, 4200 Pa, 58W, 4 сензора, 4 карти, 3D картографиране, 5200mAh, автоматично разпознаване на камерата, контейнер за прах: 470 мл, контейнер за вода 350 мл – предвиденото количество 100 бр. е разпродадено за 1:55 мин.LED 65AU7092, 65" (163 см), smart, 4K Ultra HD, клас F – предвиденото количество 100 бр. е разпродадено за 2:10 мин.Grohe Start Edge 30529001, 3/8'', тип C, въртящ се, керамичен патрон, хром –предвиденото количество 180 бр. е разпродадено за 2:51 мин.Tesla TT34TP21-1232IAW, 12000 BTU, WiFi, R32, бял – предвиденото количество 201 бр. е разпродадено за 6:39 мин.IPL Philips Lumea Advanced SC1998/00, сензор за цвят на кожата, 250 000 импулса, за лице и тяло, калъф, розов/бял – предвиденото количество 105 бр. е разпродадено за 21:05 мин.Поръчките сна ниво клиент са от Момчилград – 3 000 лв./клиент, Борован – 1 692 лв./клиент, Сандански – 1 109 лв./клиент, Брезово – 1 103 лв./клиент, Рила – 836 лв./клиент, Иваново – 769 лв./клиент, Каспичан – 766 лв./клиент. Най-разнообразната поръчка съдържа 30 различни продукта от 14 категории (Кафе, Готвене, Прибори за хранене, Охладители и фризери, Козметика и хигиена, Перилни и почистващи препарати, Перални и сушилни и други). Поръчката с най-висока стойност в първите 5 минути от началото на кампанията и на стойност е 6 534.97 лв., от София, кв. Борово.

ТВ, електроника, фото & gaming – 8 739 бр.

Детски артикули & играчки –21 105 бр.

Големи и малки електроуреди – 19 003 бр.

Продукти за всеки ден за семейството и домашния любимец – 20 952 бр.

Парфюми, лична грижа & козметика –13 505 бр.

Телефони, таблети & джаджи, лаптопи, ИТ продукти & ОФИС –14 294 бр.

ще продължи през целия ден, като клиентите имат на разположение широка гама продукти, както и гъвкави решения за плащане, включително разсрочено, с 0% лихва.*Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е най-ниската за периода от 1 януари до 17 ноември 2023 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.