Екстравагантният дизайнер Цветан Георгиев напусна Къщата на Big Brother по време на седмичната мисия на съквартирантите. Той беше пожертван от останалите, след като ги сполетяха чудовищни бедствия, които опънаха нервите им до краен предел. Съдбата на Цецо поставя много въпроси, които остават без отговори, а как ще се развие всичко ще стане ясно в следващите епизоди на Big Brother.

Мисията “Апокалипсис” обърна Къщата на Big Brother с “краката нагоре”. Съквартирантите станаха жертви на торнадо, което създаде абсолютен безпорядък в личните им вещи и мебелите във всяко помещение. Те обаче нямаха право да подредят, докато не жертват един от тях, който да напусне най-обсъжданата къща в България. След бурната дискусия, те не стигнаха до консенсус кой трябва да бъде това.

Big Brother не беше приключил с изпитанията за тях - участниците станаха жертва на вирус и се наложи да носят защитни облекла и да спазват строга дистанция. Те обаче решиха, че могат да понесат още. Това, което ги пречупи беше наводнението, заради което пострадаха любими им дрехи. След гласуване и заявено желание от страна на Цецо, той напусна Къщата. Отпадналите участници от Big Brother гостуват първо в подкаста “Голямата Сестра”. Там водещата Елена Сергова им задава всички въпроси, които зрителите се питат и често разкрива неподозирани техни страни. Епизодите на дигиталната поредица са налични в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

