Човек се е врязал с автомобил в портата пред Белия дом на 21 октомври вечерта, съобщи Сикрет Сървис.
„Около 22:37 ч. лице се вряза с автомобил в портата за автомобили на Сикрет Сървис, намираща се на 17-та улица и E St, NW“, написа службата в X.
Man arrested after driving his car into security gate outside White House: authorities https://t.co/Qkw4fe4knF pic.twitter.com/heyRaNkbDB— New York Post (@nypost) October 22, 2025
Правоохранителната агенция, която отговаря за охраната на президента, заяви, че шофьорът е „арестуван, а автомобилът е проверен и счетен за безопасен“, съобщи „Политико“.
BREAKING — Car rams barrier outside the White House, driver taken into custody.— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) October 22, 2025
going to check for more details in the morning.https://t.co/u1sNPVi5qs pic.twitter.com/B5wEZhxhWX
„Разследването ни за причината за тази катастрофа продължава“, казаха от Сикрет Сървис, без да дават повече подробности.
Exclusive video: Car crashes into Secret Service security gate at the @WhiteHouse. This is at 17th and E St NW.— Lenny Smith (@lensmith22) October 22, 2025
The @SecretService tells us the driver is under arrest. pic.twitter.com/lNzfTy5T8g
По време на инцидента президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“.