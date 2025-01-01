/ МВР
Фалшификатите са с изключително високо качество, банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години

За по-малко от седмица са установени голямо количество фалшиви банкноти с еврова и левова номинална стойност по три сигнала. Това съобщи гл. комисар Любомир Николов – директор на СДВР.

При първия случай са установени двама души, които след сделка са се оттеглили с кола, а сумата в тях е била 10 000 евро (50 къса по 200 евро). По случая има един задържан, а друг и разпитан в качеството си на свидетел.

Хванаха фалшиви банкноти с номинал от 200 евро, задържаха трима криминално проявени

На 21 октомври е арестуван един човек след сделка с неистински парични знаци с еврови банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро на обща стойност 32 000 евро. „Държа да отбележа, че фалшификатите са с изключително високо качество и имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години“, заяви Николов.

Третият случай е след подадени множество сигнали от търговски обекти - предимно бензиностанции, че се установяват прокарани в обръщение банкноти от 50 лева с високо качество. „Задържахме три лица и в последствие четвърто, свързани с прокарването им в обръщение, като след обиските намерихме и там голямо количество неистински банкноти“, разясни директорът на СДВР.

Има повдигнати три обвинения, като същите са задържани за срок от 72 часа, като работата по случаите продължава.

