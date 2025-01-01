Четирима души, сред които две деца, пострадаха при катастрофа в Гоце Делчев, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал на 21 октомври около 17:35 ч. на улица „Гоце Делчев“ в града.

По данни на полицията лек автомобил „Рено Клио“, управляван от 69-годишен жител на Гоце Делчев, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в движещ се срещу него автомобил „Ауди“, управляван от 63-годишен чужд гражданин. След сблъсъка реното е продължило движението си и е ударило лек автомобил „Тойота Ярис“, управляван от 38-годишна жена от село Огняново, който се е движел зад аудито.

При инцидента са пострадали водачът на автомобила „Рено“, получил натъртвания в областта на гръдния кош, както и водачката на „Тойота“-та, също с натъртвания в същата област. Двете 11-годишни момчета, пътували в тойотата са с оток в областта на главата, като при едното е констатирано и натъртване на подбедрицата.

Пробите за алкохол на тримата водачи са отрицателни.

Миналата събота беше съобщено, че над 160 автомобила са проверени до обед в рамките на специализирана полицейска операция по линия на пътната безопасност на територията на област Благоевград. Информацията бе съобщена на брифинг от старши инспектор Георги Бучков – началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Благоевград.