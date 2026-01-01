За първи път Платинените завършиха успешно вечерната си резервация

Финансовият експерт Макс Баклаян напусна кулинарното шоу Hell’s Kitchen тази вечер. След колебливо представяне по време на вечерната резервация, бизнесменът се превърна в първия представител на Златните, напуснал надпреварата.

Днес звездните участници се впуснаха в заплетено съревнование на паметта. И двата лагера успяха да си набавят достатъчно продукти, но Платинените показаха повече креативност при авторските си ястия и грабнаха победата. Имунитет отново заслужи Евгени Генчев, докато актрисата Диана Димитрова бе номинирана от своите съотборници.

Последвалата вечерна резервация поднесе редица неочаквани обрати и за двете кухни. За първи път Златните изпитаха сериозни трудности с комуникацията, а конфликт между актрисите Рая и Диана беше в основата на неуспеха за отбора. Междувременно Платинените постигнаха неочакван синхрон и съумяха да издадат всички свои поръчки за първи път този сезон.

Кулинарните приключения и премеждия в Кухнята на Ада продължават и през следващата седмица, когато любовта в най-популярния ресторант в България ще разцъфти, а темпераментната Маргарита отново ще се опита да покаже превъзходството си.

Не пропускайте новия епизод на Hell;s Kitchen на 31 март от 20:00 ч. по NOVA.

