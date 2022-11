са едни от най-популярните плодове в света. Но чудили ли сте се някога как растат? Ето какво пише каналът Now You Know във vbox7 Обикновено при цъфтящите растения, генетичната информация за производството на ново растение се съдържа в семената.Черни семена, които могат да покълнат.Но бананите, които сме свикнали да купуваме, не съдържат никакви семена. Те са специално отглеждани, за да бъдат без семена.Всички те са генетично идентични.Новите банани се отглеждат от разклонения на майчиното растение.Всички те имат еднакво дебела кора и узряват с еднакво темпо.Недостатъкът е, че този генетично крехък плод е уязвим към болести.В момента изследователите се стремят да направят търговския банан по-малко крехък чрез кръстосването му с по-здравия див банан.