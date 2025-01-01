Дългото седене – например при работа на бюро, шофиране или гледане на телевизия, може да бъде вредно за кръвоносните съдове и здравето на сърцето.

Ново изследване на Бирмингамския университет показва, че чаша топло какао или чай, ябълка или купа с горски плодове могат да помогнат за защитата на сърдечното здраве на хора, които прекарват много време на дивана или зад бюрото.

Проучването, публикувано в списание The Journal of Physiology, изследва как флаванолите – естествени съединения, открити в храни като какао, ябълки, горски плодове и чай – влияят на кръвоносните съдове по време на два часа седене.

Дори млади, здрави мъже могат да изпитат спад във функцията на кръвоносните съдове само след два часа неподвижност, а това е повод за безпокойство, защото лошото кръвообращение може да повиши риска от сърдечни заболявания, инсулти и инфаркти. Това ново изследване показва, че определени храни могат да помогнат.

В проучването 40 млади мъже били разделени на две групи: една група с по-висока и една група с по-ниска физическа подготовка. Всеки участник пиелили напитка с високо съдържание на флаваноли, или напитка с ниско съдържание на флаваноли, след което седял в продължение на два часа.

Изследователите измервали колко добре функционират кръвоносните им съдове преди и след седенето, включително кръвното налягане, кръвообращението и нивата на кислород в мускулите на краката.

iStock photos/Getty images

При тези, които са консумирали напитка с ниско съдържание на флаваноли, е наблюдавано влошаване на функционирането на артериите, независимо от физическата им форма. Кръвният им поток и кислородът в мускулите също намалели.

Но при тези, които са пиели напитка с високо съдържание на флаваноли, кръвоносните съдове останали здрави – дори и след два часа седене. Резултатите им не са показали същото влошаване, което сочи, че какаовата напитка е помогнала за защитата на кръвоносните съдове от вредните ефекти на седенето.

Това е първото проучване, което показва, че флаванолите могат да спрат увреждането на кръвоносните съдове, причинено от седенето, и че дори хората, които са в много добра физическа форма, могат да се възползват от храните, богати на флаваноли. То показва също, че добрата физическа форма не ви предпазва от всички ефекти на продължителното седене.

Д-р Катарина Рендейро, която ръководи изследването, заяви, че много хора прекарват часове наред седнали всеки ден, а това може да натовари организма, въпреки че не се движим. Тя каза, че намирането на начини за защита на тялото по време на тези периоди може да намали риска от сърдечни заболявания.

Друг изследовател, д-р Сам Лукас, обясни, че пиенето на какао с високо съдържание на флаваноли поддържа функцията на кръвоносните съдове на хората същата, каквато е била преди седенето, независимо от тяхната физическа форма.

Важно е да се отбележи, че в изследването са участвали само мъже. Изследователите решили да не включват жени, защото нивата на хормоните по време на менструалния цикъл могат да повлияят на действието на флаванолите. Бъдещи проучвания може да изследват това и при жените.

Не е необходимо да използвате специално какао на прах, за да се възползвате от флаванолите. Храни като ябълки, горски плодове, сливи и чай също ги съдържат.

Някои какаови продукти, продавани в супермаркетите, са преработени, за да запазят тези полезни съединения. Така че дори малки промени в диетата ви, като чаша чай или плод, могат да помогнат за поддържането на здравето на кръвоносните съдове – особено ако прекарвате много време седнали.