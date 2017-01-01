38-годишна баба разкри тайните на красотата си (СНИМКИ/ВИДЕО)

#Repost @anna_rodina ・・・ Мои кисы 💕💕 в Москве нам дважды повезло на вегетарианские заведения) натыкались на них просто проходя мимо)) на фото вегетарианский ресторан при йога-центре "Открытый Мир" на Павловской ул. (В Спб в таком формате Мантра-бар в Великан парке и Лаор на прачечном пер.) В "Открытом мире" все было очень вкусно ))) особенно пицца с вегетарианской колбасой! скоро там ещё и их бистро-столовая откроется) 😋👍🏽 Ещё мы были в Джаганнате на 1-ой Тверской-Ямской, в общем вкусно, но надо знать, что брать, потому что некоторые блюда специфические даже для вегетарианцев со стажем )) За эту поездку мы достаточно много обедали/ужинали в кафешках, ресторанчиках и всегда был выбор того, что нам взять)) вот что значит столица ☝🏽 все продвинуто, как в Европе :))) #елизаветародина #царевнатамара #семья #ужин #открытыймир #вегетаринство #мир #жизнь #любовь #счастье #красота #мск #москва #москваялюблютебя #йога #happybaby #vegetarian #govegetarian #msk #moscow #grandmother #granddaughter #happiness #love #life #family #dinner

Публикация, споделена от Елизавета 🎶Родина (@elizaveta_rodina) на %месец %-ден %година в %-часа:%минути%сутрин/вечер ST