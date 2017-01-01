38-годишна баба разкри тайните на красотата си (СНИМКИ/ВИДЕО)

"Започнах да се грижа за себе си по сериозно, като преминах на диета-не ям месо и риба. Менюто ми е скромно. Практикувам джогинг, добавих нови, по-сложни упражнения в практиките ми по йога", разказва хубавицата.
Тя обича гимнастиката и за нея възрастта няма значение (ВИДЕО)
Рускинята станала баба миналата година, когато 19-годишната й дъщеря Ана родила малката Тамара. Самата Ана също е участвала в няколко конкурса за красота.
#Repost @anna_rodina ・・・ Мои кисы 💕💕 в Москве нам дважды повезло на вегетарианские заведения) натыкались на них просто проходя мимо)) на фото вегетарианский ресторан при йога-центре "Открытый Мир" на Павловской ул. (В Спб в таком формате Мантра-бар в Великан парке и Лаор на прачечном пер.) В "Открытом мире" все было очень вкусно ))) особенно пицца с вегетарианской колбасой! скоро там ещё и их бистро-столовая откроется) 😋👍🏽 Ещё мы были в Джаганнате на 1-ой Тверской-Ямской, в общем вкусно, но надо знать, что брать, потому что некоторые блюда специфические даже для вегетарианцев со стажем )) За эту поездку мы достаточно много обедали/ужинали в кафешках, ресторанчиках и всегда был выбор того, что нам взять)) вот что значит столица ☝🏽 все продвинуто, как в Европе :))) #елизаветародина #царевнатамара #семья #ужин #открытыймир #вегетаринство #мир #жизнь #любовь #счастье #красота #мск #москва #москваялюблютебя #йога #happybaby #vegetarian #govegetarian #msk #moscow #grandmother #granddaughter #happiness #love #life #family #dinner
Любопитен факт от биографията на атрактивната баба е, че има нестандартни домашни любимци. Тя отглежда в къщата си две прасета, всяко от които тежи по 80 килограма. Животинчетата се казват Наполеон и Жозефин.
Друзья человека ❤️🐷❤️🐶 Поросёнок Наполеон и постоялец приюта "Ильинка" - пёсик Ягр (4 года), в прошлом тюремная ящейка с особенностями здоровья от пережитых эмоциональных и физических нагрузок и стрессов. #Ягр #Наполеон #ЕлизаветаРодина #друзьячеловека #экофест #экоохта #собака #свин #минипиг #минипигклуб #овчарка #приютИльинка