Деветима са кандидатите за кметския стол във Враца.



Ето кои са и кандидатите за кметове от различните политически формации.



Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“



Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ



Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ



Ангел Александров Василев - Граждани за Общината



Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД



Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!



Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Досегашният кмет на града е Калин Каменов. Той управлява от 1 ноември.2015 г. Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.