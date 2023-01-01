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Деветима са кандидатите за кметския стол във Враца. 

Ето кои са и кандидатите за кметове от различните политически формации.

Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“

Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ

Ангел Александров Василев - Граждани за Общината

Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!

Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Досегашният кмет на града е Калин Каменов. Той управлява от 1 ноември.2015 г. Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.
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