Деветима са кандидатите за кметския стол във Враца.
Ето кои са и кандидатите за кметове от различните политически формации.
Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“
Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ
Ангел Александров Василев - Граждани за Общината
Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!
Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на града е Калин Каменов. Той управлява от 1 ноември.2015 г. Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.
Ето кои са и кандидатите за кметове от различните политически формации.
Красимир Илиев Богданов - МК „ВМРО – БНД (НДСВ, БСД – Евролевица, партия Консервативна България, БДФ)“
Иван Георгиев Иванов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Калин Ангелов Каменов - ПП ГЕРБ
Ангел Александров Василев - Граждани за Общината
Цветан Иванов Борисов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Йордан Иванов Малджански - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Милчо Атанасов Стефанов - ЛЕВИЦАТА!
Ивайло Василев Папов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Кирил Светозаров Кунгалов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на града е Калин Каменов. Той управлява от 1 ноември.2015 г. Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.