Кой ще е новият градоначалник на София, ще стане ясно на втория тур на местните избори, който ще се проведе на 5 ноември.

На първия тур най-много гласове събраха:

enlightenedВасил Терзиев – ПП-ДБ

enlightenedВаня Григорова – БСП

Те ще се изправят един срещу друг в неделя, 5 ноември.

Васил Терзиев Ваня Григорова
БГНЕС

Според окончателните данни в почти всички райони на София също ще има балотажи за районни кметове, с изключение на Средец  и Триадица, където бяха избрани на първи тур. Ето и кои кандидати ще се изправят един срещу друг на 5 ноември.

enlightenedРайон Красно село

Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБ
Румен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДС

enlightenedРайон Люлин

Георги Емилов Тодоров от ПП-ДБ
Милко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДС


enlightenedРайон Студентски

Еней Митков Енчев от ПП-ДБ
Независимият кандидат Петко Горанов Горанов

enlightenedПодуяне

Кристиян Христов (ПП-ДБ)
Петър Митев (ГЕРБ)

enlightenedСердика

Момчил Даскалов (ПП-ДБ)
Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС)

enlightenedЛозенец

Константин Павлов (ПП-ДБ)
Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС)

enlightenedМладост

Ивайло Кукурин (ПП-ДБ)
Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС)

enlightenedПанчарево

Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС)
Милена Алексиева (ПП-ДБ)

enlightenedКремиковци

Лилия Донкова (ПП-ДБ)
Борис Петров (ГЕРБ-СДС)

enlightenedВъзраждане

Станислав Илиев (ПП-ДБ)
Савина Савова (ГЕРБ-СДС)

enlightenedОвча Купел

Ангел Стефанов (ПП-ДБ)
Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС)

enlightenedОборище

Георги Кузмов (ПП-ДБ)
Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС)

enlightenedКрасна поляна

Димитър Петров (ПП-ДБ)
Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС)

enlightenedВитоша

Зарко Клинков (ПП-ДБ)
Теодор Петков (ГЕРБ-СДС)

enlightenedБанкя

Рангел Марков (ГЕРБ-СДС)
Антон Бранков (Възраждане)

enlightenedСлатина

Георги Илиев (ПП-ДБ)
Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС)

enlightenedНадежда

Димитър Димов (ГЕРБ-СДС)
Румен Димитров (ПП-ДБ)

enlightenedИлинден

Иван Божилов (ГЕРБ-СДС)
Емил Бранчевски (ПП-ДБ)


enlightenedИзгрев

Делян Георгиев (ПП-ДБ)
Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС)

enlightenedИскър

Ясен Русев (ПП-ДБ)
Ивайло Цеков (ГЕРБ)

enlightenedВръбница

Младен Младенов (ГЕРБ-СДС)
Румен Костадинов (ПП-ДБ)

enlightenedНови Искър

Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС)
Владислав Владимиров (независим)


 
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