Кой ще е новият градоначалник на, ще стане ясно на втория тур на местните избори, който ще се проведе на 5 ноември.На първия тур най-много гласове събраха:– ПП-ДБ– БСПТе ще се изправят един срещу друг в неделя, 5 ноември.

БГНЕС

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Споредв почти, с изключение на Средец и Триадица, където бяха избрани на първи тур. Ето и кои кандидати ще се изправят един срещу друг на 5 ноември.Цвета Георгиева Николаева от ПП-ДБРумен Атанасов Русев – ГЕРБ-СДСГеорги Емилов Тодоров от ПП-ДБМилко Антонов Младенов от ГЕРБ-СДСЕней Митков Енчев от ПП-ДБНезависимият кандидат Петко Горанов ГорановКристиян Христов (ПП-ДБ)Петър Митев (ГЕРБ)Момчил Даскалов (ПП-ДБ)Тодор Кръстев (ГЕРБ-СДС)Константин Павлов (ПП-ДБ)Анжелина Тотева (ГЕРБ-СДС)Ивайло Кукурин (ПП-ДБ)Юлиян Пейчев (ГЕРБ-СДС)Евгения Алексиева (ГЕРБ-СДС)Милена Алексиева (ПП-ДБ)Лилия Донкова (ПП-ДБ)Борис Петров (ГЕРБ-СДС)Станислав Илиев (ПП-ДБ)Савина Савова (ГЕРБ-СДС)Ангел Стефанов (ПП-ДБ)Борислав Тодоров (ГЕРБ-СДС)Георги Кузмов (ПП-ДБ)Йоанна Драгнева (ГЕРБ-СДС)Димитър Петров (ПП-ДБ)Иван Чакъров (ГЕРБ-СДС)Зарко Клинков (ПП-ДБ)Теодор Петков (ГЕРБ-СДС)Рангел Марков (ГЕРБ-СДС)Антон Бранков (Възраждане)Георги Илиев (ПП-ДБ)Борислав Борисов (ГЕРБ-СДС)Димитър Димов (ГЕРБ-СДС)Румен Димитров (ПП-ДБ)Иван Божилов (ГЕРБ-СДС)Емил Бранчевски (ПП-ДБ)Делян Георгиев (ПП-ДБ)Диян Стаматов (ГЕРБ-СДС)Ясен Русев (ПП-ДБ)Ивайло Цеков (ГЕРБ)Младен Младенов (ГЕРБ-СДС)Румен Костадинов (ПП-ДБ)Даниела Райчева (ГЕРБ-СДС)Владислав Владимиров (независим)