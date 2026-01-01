"И ЦИК, и служебното правителство трябва да работят в тази посока в рамките на закона, такъв какъвто е" – така премиерът Росен Желязков отговори на въпрос дали очаква извънредните парламентарни избори да са честни. Вчера правната комисия в парламента отхвърли предложението на ПП-ДБ вотът да е 100% машинен.

„Народното събрание в момента е най-голяма предизборна платформа. Днес правителството навършва една година и независимо от това, че изпълняваме функциите до избора на служебен кабинет, ние трябва да работим така, както изпълнителната власт, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена“, коментира Желязков пред журналисти.

На въпрос кои бяха най-големите грешки, които кабинетът е допуснал, премиерът отговори: „Много ми е трудно в момента да говоря както за успехи така и за грешки. Нека анализаторите да го коментират. В предизборната кампания вярвам, че негативният наратив ще е този, който ще говори вместо нас за това нещо. За нас е важно при постигнатия консенсус за това да отиваме колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. Така че, трябва бързо да отиваме на избори и ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, по-бързо да се назначават“.

Желязков е във Велико Търново, където провери напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Той инспектира извършените до момента дейности в един от блоковете в града. Сградата е част от втория етап на програмата, а в същото време в областта се извършват ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на още дванадесет блока.

До момента, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Велико Търново са обновени 49 блока. В края на втория етап 3568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради, с ниски месечни сметки за отопление през зимния период и в чиста и уютна среда. До момента държавата е разплатила около 12 224 000 евро за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в област Велико Търново.

Заедно с премиера по време на инспекцията е и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Докато премиерът е във Велико Търново, в парламента тече петъчният блиц контрол. В началото на заседанието председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете писмо от от Желязков и каза, че няма повече подробности защо отсъства. Вчера в 17:50 е уведомил Народното събрание, че "има неотложен ангажимент".

Вицепремиерът Атанас Зафиров също отсъства - поради заболяване.