България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк.

„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви той, цитиран от NOVA.

Станков съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.

Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.

Премиерът Росен Желязков коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан. Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той.

„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги, когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, коментира премиерът във връзка с искането на „Обнови Европа” да бъдат спрени еврофондовете на България заради ареста на Благомир Коцев.

Желязков обясни, че следи внимателно темата. Искането за спиране на фондовете засягало ресурс от около 6 милиарда евро.

Външният министър Георг Георгиев направи изявление във връзка с българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса. „В работата си целим ефективност, а не публичност. Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, коментира той.

По-рано премиерът и енергийният министър проведоха среща с главния корпоративен директор на General Electric Vernova Роджър Мартела. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.

По време на срещата също е било обсъдено, че българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори.

Премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.

В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.

По време на срещата са били обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

„Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България“ , заяви министър-председателят след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес.

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан“ , отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.

В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има "Балкански поток" и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа.

„България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура“, заяви още министър-председателят.