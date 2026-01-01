"И ЦИК, и служебното правителство трябва да работят в тази посока в рамките на закона, такъв какъвто е" – така премиерът Росен Желязков отговори на въпрос дали очаква извънредните парламентарни избори да са честни, след като вчера правната комисия в парламента отхвърли предложението на ПП-ДБ вотът да е 100% машинен.

Министър-председателят отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена: „Народното събрание в момента е най-голяма предизборна платформа. Днес правителството навършва една година и независимо от това, че изпълняваме функциите до избора на служебен кабинет, ние трябва да работим така, както изпълнителната власт, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена".

На въпрос кои бяха най-големите грешки, които кабинетът е допуснал, премиерът отговори: „Много ми е трудно в момента да говоря както за успехи така и за грешки. Нека анализаторите да го коментират. В предизборната кампания вярвам, че негативният наратив ще е този, който ще говори вместо нас за това нещо. За нас е важно при постигнатия консенсус за това да отиваме колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. Така че, трябва бързо да отиваме на избори и ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, по-бързо да се назначават“.

Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.

По повод изказване на президента Румен Радев, че работата на партийните лидери не е да казват кога да е датата на изборите, а да направят така, че вотът да е прозрачен, премиерът в оставка каза: „Той е прав. Това е работата на всички участници в предизборната кампания, в процеса на изборите, но всеки един от участниците има възможността да сподели своите виждания“.

Желязков посочи, че правителството е подало оставка, за да може да се отиде на предсрочни избори, защото е било заявено, че се търси нова легитимност. Отлагането на намирането на нова легитимност не е в полза на обществените очаквания, както не е и в полза за по-ефективното изпълнение на всички ангажименти – и законодателни, и на изпълнителната власт, коментира Росен Желязков.

В момента очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл, добави още той.

Желязков е във Велико Търново, където провери напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради. Той инспектира извършените до момента дейности в един от блоковете в града. Сградата е част от втория етап на програмата, а в същото време в областта се извършват ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на още дванадесет блока.

До момента, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Велико Търново са обновени 49 блока. В края на втория етап 3568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради, с ниски месечни сметки за отопление през зимния период и в чиста и уютна среда. До момента държавата е разплатила около 12 224 000 евро за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в област Велико Търново.

Заедно с премиера по време на инспекцията е и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Докато премиерът е във Велико Търново, в парламента тече петъчният блиц контрол. В началото на заседанието председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете писмо от от Желязков и каза, че няма повече подробности защо отсъства. Вчера в 17:50 е уведомил Народното събрание, че "има неотложен ангажимент".

Вицепремиерът Атанас Зафиров също отсъства - поради заболяване.