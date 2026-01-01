Всички учители в момента преминават обучение за преподаване в STEM среда - това обяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев в Благоевград, където е за откриването на STEM център в местно училище.

STEM средата е преди всичко физическа, с модерно оборудване, технически средства, модерни кабинети. Но STEM обучението предполага и променени методи на преподаване, в които учениците да са по-активни, учене чрез опити и експерименти, каза Вълчев и допълни, че традиционните методи на преподаване стават все по-непригодни. Ние сме във все по-трудна конкуренция за вниманието на учениците, каза още той. По негови думи STEM центровете увеличават мотивацията за учене.

Министърът в оставка посочи, че учениците имат проблеми с математиката и природните науки. И ниските ни резултати на PISA до голяма степен се дължат на тях, каза Вълчев.

Той обясни, че STEM центровете не са единственото условие да се подобрят резултатите и трябва промяна в учебните програми и оценяването.

Направихме крачка назад от интегралния изпит след седми клас (изпит по математика, който да включва и природни науки). Остават задачите с елементи на природни науки след 10 клас, каза Вълчев.

Най-важно е учениците да знаят български език. Имаме немалко такива, които са с недостатъчни умения на входа на първи клас, които след това се задълбочават. Затова сме предложили така наречената езикова интеграция, която среща консенсус и сред парламентарните групи, обясни още той.

Вълчев посочи още, че чуждите езици са на първо място по изучаване към момента. Нашите ученици са мотивирани да ги изучават и се справят добре, за разлика от математиката и природните науки, каза той.