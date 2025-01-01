В резултат на рационалната позиция на Унгария, съвсем естествено Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това каза държавният глава Румен Радев след срещата си с президента на Унгария Тамаш Шуйок. Двамата разговаряха „на четири очи“ в сградата на президентската институция.

„Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна“, каза Румен Радев. В резултат на тази рационална позиция, съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин", добави президентът.

Румен Радев посрещна унгарския президент Тамаш Шуйок в Смолян

Българският държавен глава отбеляза, че важен акцент в разговорите между него и Шуйок са били конфликтите в Близкия изток и продължаващата война в Украйна.

"Отношенията между България и Унгария са пример за образцово партньорство и конструктивен диалог на всички нива", каза още Румен Радев. Тази година отбелязваме 105 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, отбеляза президентът.

"Унгария подкрепя България да стане колкото се може по-бързо член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)", каза от своя страна президентът на Унгария Тамаш Шуйок.

„България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на г-н президента (Радев - бел. ав.) оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство и тази дружба се чувстват не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политическите връзки във всеки един аспект", каза още Шуйок.

Смятаме за много голяма ценност в Унгария присъствието на българската общност. Това национално малцинство представлява живия мост между двете страни, отбеляза унгарският президент.

Освен партньорството между двете страни и нашите добри политически връзки на високо ниво, трябва да отбележим развитието на икономическите, културните и туристическите отношения, заяви Шуйок.

България е изключителен партньор в транзитния пренос на газ, тъй като Унгария не разполага с големи източници на енергия и заради това България е изключително сигурен и стабилен наш партньор, гарант за доставянето на газ, посочи Шуйок.

По думите на унгарския президент обща цел и ангажимент е страните от Западните Балкани да станат членове на Европейския съюз. През миналата година, по времето на нашето председателство на Съвета на ЕС, направихме значителна крачка Албания, Сърбия, Черна гора и Молдова да се присъединят към ЕС, каза още Шуйок.

Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща

Войната не е решение за разрешаването на какъвто и да е конфликт, независимо дали става въпрос за украинско-руския или за близкоизточните регионални конфликти. Точно заради това сме на мнение, че е много важна инициативата на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза унгарският президент. Изключително сме горди, че Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, каза още Тамаш Шуйок.

По-рано Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Държавният глава на Унгария Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.