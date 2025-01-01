Велосипедист нападна и преби 75-годишен мъж в Казанлък заради спор за отнето предимство.

Инцидентът станал на 18 август сутринта.

В полицията в Казанлък е получен сигнал за сбиване на пътя. На място полицаите установили възрастния мъж, който лежал на пътното платно ранен, а а в близост до него триколесното му електрическо превозно средство. Той обяснил, че след възникнал спор за предимство с водач на велосипед, той го нападнал и пребил и избягал.

Потърпевшият е закаран и настанен за лечение в болница, без опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство.