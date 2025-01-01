Рекордните 383 хуманитарни работници бяха убити през 2024 г., съобщиха от ООН, определяйки тези данни и липсата на отчетност като „срамна оценка на международната апатия“. Организацията предупреди, че жертвите за тази година са също толкова тревожни, предаде АФП.

През 2024 г. загиналите са с 31% повече спрямо предходната година, отбелязаха от ООН на Световния ден на хуманитарната помощ. Основните причини са непрекъснатите конфликти в Газа, където 181 хуманитарни работници загинаха, и в Судан, където животът си загубиха 60 души. Най-често извършители на убийствата са държавни актьори.

Повечето загинали са местен персонал, нападнат или по време на работа, или в домовете си. Освен това през миналата година 308 работници са били ранени, 125 отвлечени и 45 задържани.

„Дори едно нападение срещу хуманитарен колега е нападение срещу всички нас и срещу хората, на които служим“, заяви шефът на хуманитарната помощ на ООН Том Флетчър. „Нападения в такива мащаби, без никаква отчетност, са срамна оценка на международната бездействие и апатия. Като хуманитарна общност отново призоваваме тези с власт и влияние да действат в името на човечеството, да защитават цивилните и хуманитарните работници и да държат извършителите отговорни.“

По предварителни данни на Aid Worker Security Database, към 14 август тази година 265 хуманитарни работници вече са загинали. ООН подчерта, че нападенията срещу хуманитарни работници и операции нарушават международното хуманитарно право и застрашават живота на милиони хора, блокирани в зони на война и бедствия. „Насилието срещу хуманитарни работници не е неизбежно. То трябва да спре“, заяви Флетчър, координиращ извънредната помощ на ООН и заместник-генерален секретар по хуманитарните въпроси.

Междувременно Световната здравна организация на ООН съобщи, че тази година вече са регистрирани над 800 нападения върху здравни заведения в 16 територии, при които са загинали над 1 110 здравни работници и пациенти, а стотици са ранени. „Всяко нападение нанася трайни вреди, лишава цели общности от животоспасяваща помощ в критичен момент, застрашава здравните работници и отслабва вече претоварените здравни системи“, отбелязаха от СЗО.

Световният ден на хуманитарната помощ се отбелязва в памет на 19 август 2003 г., когато шефът на ООН по правата на човека Сержио Виера де Мело и още 21 хуманитарни работници загинаха при бомбена атака в централата на ООН в Багдад.