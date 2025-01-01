Една фалшива шофьорска книжка и 5 неправоспособни водачи на автомобили са установени в София за три дни.

Ето ги резултатите от проверката на автошколата, обучавала 21-годишния Виктор, врязал се в автобус

От петък на територията на цялата столица е в сила акция на СДВР срещу пътния травматизъм.

БТА

Стефан Тотев от СДВР информира, че до момента е установен един шофьор с фалшива книжка и петима неправоспособни водачи. Той допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му, предава БТА.

Тотев каза още, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. "Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ", посочи той. По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.

БТА

Акцията се случва, след като в малките часове в петък, лек автомобил, управляван от шофьор с двуседмичен стаж зад волата и солидна история от фишове, връхлетя в автобус от градския транспорт.

Зверска катастрофа: Кола се вряза в автобус в София, има загинал и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

На място загина един от пътниците в чакащия на червен светофар автобус, а четирима бяха тежко ранени.

В неделя Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 21-годишния Виктор Илиев от "Факултета".