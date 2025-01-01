/ БТА

Активисти от организацията „Невидими животни“ и ангажирани с каузата граждани внесоха в деловодството на Народното събрание петиция с искане за забрана на клетките за телета в България. По данни на организацията са събрани над 110 000 подписа. 

Новородените телета предимно в сектор "Млекодобив" у нас се хвърлят почти веднага след раждането си в тесни клетки, заявиха от организацията по време на протест пред парламента. 

„От самото си раждане телето бива откъснато от майката. Хвърля се в малка клетка, едва по-голяма от самото него. То е бебе. Има нужда от игра, от социализация, от пространство. Вместо това е натикано в бетонна килия или между железни решетки. Час след час. Ден след ден. Седмица след седмица. Месеци наред. В самота и страх между едни и същи четири стени, от които няма бягане. Това е цялото му детство“, обясни активистът Стефан Димитров от „Невидими животни“.

Случващото се категорично не отговаря на съвременните достижения в областта на животновъдството, нито на препоръките на компетентния научен орган на ЕС (Европейския орган за безопасност на храните, ЕОБХ), според които практиката на отглеждане на телета в клетки следва да се прекрати законово и телетата да се отглеждат заедно, на малки групи и с повече пространство, посочват от "Невидими животни". 

Петицията е започната през 2024 г. и бързо събра широка обществена подкрепа, съобщиха още организаторите. Искането на инициативата е законодателна забрана на клетките за телета в България и преминаване към модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане. 

Днешната инициатива е подкрепена и от фермери, депутати от различни парламентарни групи и публични личности, сред които актрисата Здрава Каменова, депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков, Цветан Предов от "Има такъв народ".

Привържениците на забраната за отглеждането на телета в клетки си направиха обща снимка до кутиите, в които бяха събрани подписите, и на които беше нарисувано теле. 

