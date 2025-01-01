Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе предотвратиха две нарушения, свързани с пренасянето на общо 4180 кутии (83 600 къса) цигари, в два отделни случая в рамките на териториалния обхват на дирекцията.

На 16 авгус,т около 01:05 ч., в района на мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2 Видин – Калафат), е спряна товарна композиция с влекач и полуремарке, управлявана от български гражданин. По данни на водача превозното средство е натоварено с хранителни продукти с крайна дестинация Германия и Обединеното кралство. Камионът е насочен за щателна проверка в Митническо бюро Видин. При извършената физическа проверка, след разтоварване на част от стоката, в три от палетите с хранителни продукти са открити осем кашона, съдържащи общо 3900 кутии (78 000 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол. Водачът е заявил, че цигарите са негови и са предназначени за негови близки в Германия. По случая е съставен акт за административно нарушение съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Ден по-рано, на 15 август около 21:30 ч., на главен път Е85 в посока Русе, митнически служители спират за проверка товарен автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до ГКПП „Дунав мост“, където е извършена щателна митническа проверка. В кабината на автомобила, в три текстилни чанти с личен багаж на водача, са открити общо 280 кутии (5600 къса) цигари без български акцизен бандерол, част от които с надпис DUTY FREE, а друга с турски акцизен бандерол. В писмени обяснения водачът е заявил, че ги е закупил от Турция за лично ползване. Цигарите са задържани, а по случая е съставен акт по Закона за митниците.

Агенция „Митници“ припомня, че при влизането си в България от трета страна през сухопътен граничен пункт могат да внесат само две кутии цигари, а при пътуване към друга държава-членка могат да се пренасят до 40 кутии с валиден български акцизен бандерол.