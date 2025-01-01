Учениците, които се връщат от чужбина и не владеят български език, както и децата от малцинствените групи, които не разбират или слабо владеят езика, ще преминават първо през интензивно обучение по български, преди да започнат да учат останалите предмети. Предвидено е то да обхваща 800 часа, а целта е да се гарантира равен старт и успешна интеграция в образователната система.

Законодателните промени в Закона за предучилищното и училищно образование се очаква да бъдат приети през ноември, а въвеждането на новата програма и методики е планирано за учебната 2026/2027 година.

„Дори и да закъснеем, важното е да създадем организацията и да приложим този механизъм, който работи успешно и в други държави“, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при посещение в Сливен.

Той подчерта, че за ефективността на мерките е необходимо да продължи да функционира и Механизмът за приобщаващо образование, с активното участие както на държавната, така и на местната власт.