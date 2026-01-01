Турски гражданин загина при тежко произшествие в новозагорското село Богданово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Инцидентът е станал вчера около 5:30 ч. По първоначални данни товарен автомобил МАН с прикачено ремарке загубил управление, напуснал пътното платно и се ударил в сграда. Пристигналите на място екипи са установили смъртта на шофьора.

По случая е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 11 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Пътните произшествия за изминалите 24 часа са 11.