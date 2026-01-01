От Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ призоваха за информиран дебат относно ученическите пътувания и предупредиха да не се правят сравнения между цените на частно организираните екскурзии и пътуванията, субсидирани от държавата. От браншовата организация настояват за по-ясни правила, по-ефективен контрол и по-активно участие на родителите при избора на фирми, които организират училищните пътувания.

Повод за позицията е обществената дискусия за цените на еднодневните ученически екскурзии, след като омбудсманът Велислава Делчева сезира четири институции с искане да проверят начина на формиране на тарифите и тяхната икономическа обоснованост. По сигнали до обществения защитник цените са между 40 и 60 евро, без включени храна и входни билети.

Омбудсманът иска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

„Има проблеми и те трябва да бъдат назовани, но фактите не бива да се преиначават“, заяви председателят на управителния съвет на сдружението Павлина Илиева. Тя подчерта, че ученическите екскурзии са част от образователния процес и не бива общественото недоволство от цените да води до призиви за отказ от подобни пътувания.

От организацията посочиха, че още в началото на октомври са внесли предложения за промени в законодателната уредба в Съвета за реформи в туризма. Според тях действащите правила за детските и ученическите пътувания се нуждаят от актуализация, тъй като нормативната база не отразява в достатъчна степен промените в Закона за туризма и изискванията към пакетните пътувания.

Как се формира цената

Еднодневните ученически екскурзии са извън обхвата на пакетните пътувания и могат да бъдат организирани и от самите училища. При останалите форми на пътуване, включително зелени училища, лагери и многодневни екскурзии, законът изисква организацията да се осъществява от туроператор.

По думите на представителите на бранша цената на еднодневното пътуване зависи от конкретната програма и от услугите, заявени от училището. Учителите определят маршрута според учебното съдържание и образователните цели, а родителите могат да участват в избора на изпълнител и да сравняват офертите на различните фирми.

Липсата на включен обяд или входни билети не означава непременно, че цената покрива само транспорта. В зависимост от заявката в нея могат да бъдат включени застраховки, входни такси, работилници, екскурзоводско обслужване, аниматори и допълнителни образователни занимания. Значение имат също характеристиките на автобуса, разходите за гориво, трудът на ангажираните специалисти и възнагражденията на ръководителите на групите.

Според туроператорите офертите често се изготвят по индивидуално задание и затова цените не могат да се сравняват коректно, без да се знае какво точно включва всяка от тях. От организацията обаче признават необходимостта от по-голяма прозрачност при избора на фирми и при представянето на условията и крайната цена пред родителите.

Повече контрол и участие на родителите

От сдружението предлагат засилване на институционалния контрол върху документацията за ученическите пътувания. Според Диана Благоева, член на управителния съвет, Министерството на образованието и науката и регионалните управления на образованието трябва да упражняват по-ефективен предварителен контрол. Тя постави акцент и върху необходимостта от проверки за нелоялни търговски практики и необосновано завишаване на цените от страна на компетентните регулаторни органи, както и върху контрола на техническото състояние на автобусите и спазването на изискванията за безопасност.

Друга предложена промяна е училищните настоятелства и обществените съвети да участват по-активно в избора на туроператори. Според представителите на сдружението откритият диалог между училища, родители и туристическия бизнес може да намали съмненията за непрозрачен избор и да възстанови доверието в организацията на пътуванията.

От организацията смятат, че трябва да се обсъдят и възможности за финансова подкрепа на семействата с по-ниски доходи, както и правила, които да гарантират по-равен достъп на децата до образователни пътувания.

Субсидираните пътувания не са съпоставими с частните екскурзии

По повод появилите се сравнения, според които ученическите екскурзии в някои европейски държави струват между 6 и 10 евро, от сдружението уточниха, че подобни суми често се отнасят до пътувания, финансирани изцяло или частично с публични средства. Според Илиева сравняването им с екскурзии, организирани по заявка на български училища и финансирани от родителите, не отчита съществените разлики в моделите на финансиране.

Като пример тя посочи програмата „България – образователни маршрути“, при която пътуванията се финансират от държавата, както и програмата „Отново заедно“, реализирана по време на пандемията от COVID-19. В София има и инициативи като „Витоша за децата“, подкрепени от Столичната община.

Представителите на бранша дадоха примери и с практики в други европейски държави, където публичното финансиране, социалната подкрепа за семействата и участието на училищните бюджети намаляват разходите за родителите. Според тях България също трябва да обсъди разширяване на възможностите за субсидирани ученически пътувания.

От сдружението изразиха надежда бюджетът за програмата „България – образователни маршрути“ да бъде увеличен в бъдеще, така че повече деца да могат да пътуват безплатно.

В заключение от „Обединение „Бъдеще за туризма“ призоваха дискусията да се води на базата на проверени данни и с разграничение между различните видове пътувания и начините за тяхното финансиране. Според организацията целта трябва да бъде не противопоставяне между родители, училища и туроператори, а по-безопасни, качествени и достъпни ученически пътувания.