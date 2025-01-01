България е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на брифинг днес.

Станков каза, че Анкара ще използва плащанията от България, за да заплати на Русия за изграждане и довършване на ядрени централи на своя територия.

Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване, заяви той, цитиран от NOVA.

Енергийният министър се ангажира да не спират помощите за високата цена на тока за минния бранш

Министърът подчерта, че с подписването на "Боташ" "Булгаргаз" ЕАД е изпаднало в несъстоятелност.

Ако дружеството не функционира, има опасност "Булгаргаз" да не успее да предостави необходимите количества газ на столичната "Топлофикация". Правя всичко възможно това да не се случи, подчерта Станков.

По думите му "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева.