Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, които ще бъдат по-значителни през нощта и преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо. През деня в Източна България ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

В планините също ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, които ще бъдат по-значителни преди обяд, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода ще е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.