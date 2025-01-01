Софийска градска прокуратура протестира присъдата по случая „валиумния изнасилвач“ и поиска 20 години затвор за нидерландския гражданин Йохан Стелингверф, съобщиха от обвинението.

С присъда от 22 октомври Стелингверф беше признат за невиновен за три от общо шест престъпления, за които е подсъдим - едно изнасилване и едно блудство, извършени спрямо едната от двете пострадали жени, както и за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

За виновен е признат за едно изнасилване (за което му е определено наказание 8 години лишаване от свобода), едно блудство в особено тежък случай (за което му е определено наказание 9 години лишаване от свобода) и за причиняване на средна телесна повреда по особено мъчителен за пострадалата начин (за което му е определено наказание 8 години лишаване от свобода), извършени спрямо другата пострадала жена.

Подсъдимият е признат за невиновен да е извършил изнасилването спрямо тази жена, привеждайки я в безпомощно състояние, както и за това изнасилването да е особено тежък случай. На Стелингверф е наложено едно най-тежко наказание измежду така определените, а именно – лишаване от свобода за срок от 9 години.

Прокуратурата протестира присъдата във всичките ѝ оправдателни части, като ако съдът не приеме, че на подсъдимия следва да бъдат налагани максимално предвидените в закона наказания, да приложи чл. 24 от Наказателния кодекс и да увеличи общото му наказание до максимално допустимия от закона размер.