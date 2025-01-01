Съдът на Европейския съюз отмени формулата, по която се изчислява дяловото разпределение на топлоенергията в България. Причината – формулата не гарантира достатъчно прозрачност и не отразява индивидуалното потребление на домакинствата. Темата коментира Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикациите по NOVA NEWS.

Той посочи, че решението на ЕС означава, че България не може повече да използва въпросната формула, поне докато не се появи нова.

„Видно е, че всяка една наредба, която излиза по този въпрос, моментално се обжалва от определени хора. Това е деструктивен подход, който не може да доведе до нищо добро – никой не казва, ако не трябва да бъде така изчислението, как трябва да се случи. Тепърва това ще се решава в спешен порядък”, допълни той.

„ЕС съд казва, че формулата е неточна, защото не отчита всички фактори, които влияят на потреблението – стени, изолации и др. Ако се добавят още коефициенти, тя ще стане още по-непрозрачна”, допълни Георгиев.

По негови думи работещата до момента формула е била достатъчно точна и каквото и да се промени в нея, разликите ще бъдат минимални. И допълни, че става дума само за частта енергия, отдадена на сградната инсталация. Топлата вода и отоплението от радиаторите са отделно. Георгиев заяви, че каквото и да се случи, сметките за потребление няма да се променят „в никакъв случай и в нито една посока”.

До края на ноември може да се очаква нов вариант за изчисление, посочи още експертът.